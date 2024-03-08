Костомаров — о работе тренером: сейчас я не могу много времени посвящать этому

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих перспективах в тренерской деятельности.

«Я могу каким-то образом подсказывать какие-то вещи, могу прийти посмотреть, подсказать, чему нужно больше уделить время, над чем больше поработать — над скольжением, эмоциональной составляющей, как смотрится пара или что-то ещё. Я могу быть полезен, конечно, просто в нынешней ситуации я не могу много времени посвящать этому. Могу приехать на час, на два, посмотреть, подсказать, куда-то направить, но показать что-то трудно, про руки я вообще не говорю», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, 10 января 2023 года фигурист был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.