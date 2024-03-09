Леонтьева и Горелкин не выступят в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Танцевальная пара Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина не выступят в турнире шоу-программ «Русский вызов».

Дуэт отсутствует в списке участников, который опубликован в телеграм-канале Федерации фигурного катания России (ФФККР). Леонтьева и Горелкин были в числе запасных, но организаторы турнира сообщали, что их номера зрители увидят. В публикации, которая сообщает о порядке выступлений, отключена возможность комментирования.

Напомним, в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» сегодня, 9 марта, пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024». Соревнования начнутся в 17:00 по московскому времени.

Среди участников турнира значатся имена Алексея Ягудина, Елизаветы Туктамышевой, Оксаны Домниной и Максима Шабалина, Марка Кондратюка, Евгении Медведевой, Дмитрия Алиева, Софьи Муравьёвой, Андрея Мозалёва, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.