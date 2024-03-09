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«С праздником, девочки». Алина Загитова опубликовала кадры c яркой фотосессии

«С праздником, девочки». Алина Загитова опубликовала кадры c яркой фотосессии
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в одиночном катании Алина Загитова поделилась кадрами c яркой фотосессии. Спортсменка опубликовала снимки в своём телеграм-канале. Публикация собрала тысячи отметок «нравится» и сотни комментариев.

«С праздником, девочки», — написала Загитова.

Ранее в социальных сетях фигуристка также поздравила подписчиков с Международным женским днём. Чемпионка пожелала им счастья, здоровья и любви.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

Фото: Фото из социальных сетей

На Кубке Первого канала по фигурному катанию — 2024 команда Алины Загитовой с результатом в 120 баллов заняла третье, последнее место в турнирной таблице. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой (121 балл), уверенную победу на соревнованиях одержали подопечные Анны Щербаковой (129 баллов).

Хайлайты Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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