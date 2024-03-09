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Все билеты на «Русский вызов — 2024» распроданы

В Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» сегодня, 9 марта, пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов – 2024». Все билеты на соревнования проданы.

«Билетов на соревнования больше не осталось, солд-аут», — приводит слова представителя оргкомитета турнира ТАСС.

Общий призовой фонд «Русского вызова» составил 15 млн рублей. Жюри из пяти человек определит три лучших номера в номинации «Самая яркая и запоминающаяся программа»: 5 млн рублей — за первое место, 3 млн рублей — за второе и 1 млн рублей — за третье. Также каждый член жюри сможет вручить специальный приз понравившемуся участнику — 500 тыс. рублей.

Отметим, что согласно регламенту основные соревнования начнутся в 17:00 по московскому времени.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.