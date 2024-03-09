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Стал известен состав жюри турнира шоу-программ «Русский вызов»

Стал известен состав жюри турнира шоу-программ «Русский вызов»
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Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов». Фигуристы представят номера, посвящённые России, её культуре и истории.

Стал известен состав жюри соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами членов жюри, которые будут определять лучших спортсменов на турнире шоу-программ.

Егор Дружинин, хореограф.
Кимин Ким, артист балета, премьер Мариинского театра.
Виктория Исакова, актриса.
Аида Гарифуллина, оперная певица.
Борис Эйфман, руководитель театра балета своего имени.
Сергей Безруков, актёр.
Алла Сигалова, хореограф.

Отметим, что выступления фигуристов уже стартовали.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.

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