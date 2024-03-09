Туктамышева выступила на турнире шоу-программ с номером под «Реквием» Цветаевой. Видео

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге в комплексе «Юбилейный» проходит турнир шоу-программ «Русский вызов». С номером на нём выступила победительница и призёр чемпионатов мира и чемпионатов Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка показала программу под «Реквием» Марины Цветаевой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Елизаветы Туктамышевой на турнире шоу-программ.

Напомним, в этом году фигуристы на «Русском вызове» выступают с номерами о России, её культуре и истории. В соревнованиях принимают участие пять фигуристок-одиночниц. Победители турнира шоу-программ станут известны сегодня позже вечером.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.