Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева выступила на турнире шоу-программ с номером под «Реквием» Цветаевой. Видео

Туктамышева выступила на турнире шоу-программ с номером под «Реквием» Цветаевой. Видео
Комментарии

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге в комплексе «Юбилейный» проходит турнир шоу-программ «Русский вызов». С номером на нём выступила победительница и призёр чемпионатов мира и чемпионатов Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка показала программу под «Реквием» Марины Цветаевой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Елизаветы Туктамышевой на турнире шоу-программ.

Напомним, в этом году фигуристы на «Русском вызове» выступают с номерами о России, её культуре и истории. В соревнованиях принимают участие пять фигуристок-одиночниц. Победители турнира шоу-программ станут известны сегодня позже вечером.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.

Материалы по теме
Туктамышева и другие топы зажигают на турнире шоу-программ! Самый русский вызов — LIVE
Live
Туктамышева и другие топы зажигают на турнире шоу-программ! Самый русский вызов — LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android