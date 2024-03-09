Видео победного проката Алексея Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Российский фигурист Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании, победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», который прошёл сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге.

Отметим, что спортсмен выиграл соревнования второй год подряд, выступив под музыку Эдуарда Артемьева из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения», которое за кадром читал сам фигурист.

Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева, которая представила номер под «Реквием» Марины Цветаевой. Замкнули тройку лидеров сразу несколько спортсменов: Ксения Синицына, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.