Видео проката Евгении Медведевой под вокал Аиды Гарифуллиной на «Русском вызове»

Сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге прошёл турнир шоу-программ «Русский вызов». С номером на соревнованиях выступила серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года из России Евгения Медведева. Она откатала номер под живое выступление оперной певицы Аиды Гарифуллиной, сидевшей в жюри турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Евгении Медведевой на турнире шоу-программ.

Напомним, за своё выступление фигуристка получила специальный приз от актрисы Виктории Иваковой, жюри турнира.

Победителем «Русского вызова» второй год подряд стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, второе место заняла чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.