Хореограф Егор Дружинин считает, что Роман Костомаров является примером для многих

Хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал, что фигурист Роман Костомаров своей историей подаёт воспитательный и вдохновляющий пример. Он отметил, что спортсмен стал примером для многих.

«Костомаров — пример силы духа. Не знаю, как я бы повёл себя на месте Ромы, наверное, не смог бы похвастаться такой стойкостью. Не понимаю, какое психологическое воздействие на меня оказала бы такого рода трагедия, давайте называть вещи своими именами. У него был отнят инструмент, которым он пользовался, как спортсмен. То, что он находит в себе силы выходить на лёд, демонстрирует уникальную силу воли. Это и большой воспитательный, вдохновляющий пример. Это даже важнее. Думаю, что Рома до конца это не осознаёт. Для нас он из прекрасного спортсмена и артиста превратился в пример человека, который поборол ситуацию. А это случается редко и редко заканчивается положительно, ведь имеет отношение не только к физической потере, но и к психологической травме. Это большое подспорье и хороший пример для многих», — приводит слова Дружинина «Матч ТВ».

9 марта олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров выступил на турнире шоу-программ «Русский вызов» в паре с Оксаной Домниной.