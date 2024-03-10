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Вайцеховская выделила программы на «Русском вызове», которым отдала бы призовые места

Вайцеховская выделила программы на «Русском вызове», которым отдала бы призовые места
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Спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась эмоциями от результатов выступления спортсменов на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Специалист не согласилась с членами жюри и предложила свой альтернативный вариант итогов.

Вайцеховская отдельно выделила наиболее интересные, по её мнению, номера.

«Если бы в мужском одиночном катании не было Ромы Савосина, его обязательно нужно было бы придумать… А Петя Гуменник не катает музыку, он сама музыка и есть. Не знаю другого фигуриста, способного столь органично вписывать себя в любое музыкальное произведение… Оксана Домнина/Максим Шабалин — одна из самых трагичных и недооценённых пар в танцах на льду. Это высочайшее искусство», — написала Вайцеховская.

Отдельно специалист высказалась про двукратного победителя турнира Алексея Ягудина.

«Ещё в Солт-Лейке в 2002-м поняла: Ягудин – это спортсмен, которого обязательно надо смотреть живьём. Там такая энергетика прёт, что ветром сносит. Тогда, двадцать с лишним лет назад, это было удивительно. Сейчас – за гранью понимания. Хотя, в принципе, достаточно всего трёх тарасовских слов: «Лёша может всё!»

«Ну вот если бы я расставляла по итогам… Домнина/Шабалин, Савосин, Гуменник на пьедестале, Мишина/Галлямов, Синицына, Ягудин – в цветах, выражаясь биатлонным языком», – заключила Вайцеховская в своих социальных сетях.

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