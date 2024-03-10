Ягудин продемонстрировал награды после победы на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Российский фигурист Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании опубликовал пост с наградами турнира шоу-программ «Русский вызов». Спортсмен занял первое место на соревнованиях.

«С добрым утром. Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания, а в каких там числах «Русский вызов» — 2025?» — написал Ягудин в своих социальных сетях.

Напомним, фигурист победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходившем вчера, 9 марта, в Санкт-Петербурге. Спортсмен выиграл соревнования второй год подряд, выступив под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.