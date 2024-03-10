Фигурист Дмитрий Алиев выпустил трек под названием «Неотразимая»

Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев записал и выпустил трек «Неотразимая».

«Неотразимая». Именно так я назвал свой трек. Я хочу поделиться с вами, чтобы вы могли послушать моё творчество! Я не занимаюсь этим профессионально, это моё хобби, но я просто хочу, чтобы вы чуть приблизились к тому, что мне ещё интересно в этой жизни. Приятного прослушивания. Полетели», — написал Алиев в своих социальных сетях и опубликовал аудиозапись.

Напомним, ранее Алиев уже выкладывал видео со студии звукозаписи, в котором показывал отрывок песни о любви, а также сообщал, что написал три-четыре полноценных трека и в будущем хочет наладить общение с лейблом, чтобы выпускать музыку через их платформу. По словам спортсмена, все песни он пишет на свои собственные стихи.