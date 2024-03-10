Алиев — о турнире шоу-программ: я слышал громкие аплодисменты, а это самое важное для меня

Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев высказался об участии на турнире шоу-программ «Русский вызов»

«Вчера завершился турнир «Русский вызов». Хотел бы поблагодарить Илью Авербуха за идею и постановку прекрасного номера! Мне кажется, что получилось показать свой номер в том виде, в котором задумывал Илья! Я слышал громкие аплодисменты каждого зрителя, а это самое важное для меня и нашей команды! Просто хочу сказать большое спасибо!» — написал Алиев в своих социальных сетях.

Спортсмен стал обладателем приза за оригинальную идею: Алиев выступил под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская», однако прокат фигуриста не понравился сидящему в жюри актёру Сергею Безрукову.

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.