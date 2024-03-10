Самсонов — о «Русском вызове»: не был соблюдён регламент. Остались плохие впечатления

Фигурист Даниил Самсонов, выступивший под песню «Мама» на турнире шоу-программ «Русский вызов», поделился впечатлениями от организации мероприятия.

«На 70% доволен, на 30 – нет. Программу ставили Екатерина Боброва с Андреем Депутатом, мне посчастливилось поработать с такими мастерами. Идея была, конечно, моя, я сразу предложил взять тему семьи.

Очень рад, что попал на турнир, спасибо Первому каналу и федерации фигурного катания России, очень приятно кататься на одном льду с такими легендами, например, как Алексей Ягудин, Миша Коляда, Лиза Туктамышева, и вообще со всеми участниками, с моими друзьями, с кем я всегда соревнуюсь, тот же Андрей Мозалёв.

Я рад, что представил программу зрителям, хоть и не получил никаких призов, из-за этого я расстроился процентов на 15 из тех 30 недовольства. Остальные 15% – остались плохие впечатления от того, что не был соблюдён регламент, кому-то давали призы за что захотели, кому-то несколько призов отдавали. Но, несмотря на это, я тронул много зрителей, я рад, что мне удалось растрогать жюри, рад, что такие члены жюри собрались на турнире, приятно было получить хорошие слова от Аиды Гарифуллиной», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Среди мужчин-одиночников призы турнира также не получили Макар Игнатов, показавший номер в образе Николая Гоголя, Пётр Гуменник («Русский авангард»), Андрей Мозалёв с номером по мотивам поэмы Сергея Есенина «Чёрный человек».