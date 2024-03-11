Роман Костомаров рассказал, сколько часов в день посвящает тренировкам

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, сколько времени в день посвящает тренировкам для поддержания формы.

«Физических нагрузок теперь больше, чем по ходу спортивной карьеры? Нет, это абсолютно не так. Спортивная карьера — там абсолютно другие нагрузки вообще, там пять-шесть часов в день тренируешься. Сейчас не нужно такое количество тренировок. То, что я делаю сейчас — наверное, максимум два-два с половиной часа в день, и всё. Просто для поддержания формы — физической и моральной», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.

Полное интервью с Романом Костомаровым читайте на «Чемпионате» в 10:00