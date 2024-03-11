«Хоккей отпадает — играть нечем». Костомаров — о новых для себя видах спорта

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о видах спорта, которыми хотел бы заняться.

«Какие виды спорта хотел бы освоить? Вообще, я играл во многие виды спорта: и в хоккей, и в футбол, боксом потихонечку продолжаю заниматься. Конечно же, что связано с такими активными, скажем так, вещами, как бег и хоккей… Хоккей, понятно, отпадает — играть нечем. Футбол — возможно, я могу каким-то образом там пинать мячик — в принципе, это возможно, но как-то бегать быстро я уже не могу. И долго тоже не могу — полчаса, допустим, бежать я могу спокойным бегом трусцой», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.