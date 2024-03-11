Роман Костомаров не исключил, что станет телеведущим или комментатором

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказался о возможности попробовать себя в других профессиях. Костомаров отметил, что может заняться комментаторской деятельности или стать экспертом на телевидении.

«Модельная карьера? Да нет, честно говоря, я никогда не задумывался об этом. Быть моделью, особенно без рук и без ног — об этом я не думал никогда и сейчас особо об этом не думаю. Поэтому, наверное, нет. Что касается роли комментатора, эксперта или ведущего шоу на YouTube, возможно. Не исключено в каком-то ближайшем будущем», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.