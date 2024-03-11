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«Мы начинаем КВН». Камила Валиева опубликовала свежие фото

«Мы начинаем КВН». Камила Валиева опубликовала свежие фото
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17-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях фото с посещения второй игры 1/8 финала Высшей лиги КВН.

«Мы начинаем КВН. 1/8 финала Высшей лиги», — подписала пост Валиева, добавив эмодзи «звезда».

Фото доступны в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Ранее спортсменка уже участвовала в телевизионных шоу. Например, Валиева снималась в трэвел-шоу «Маршрут на двоих». В нём спортсменка исследовала достопримечательности и незнакомые места российских городов. Также Камила появлялась на шоу «Кондитер. Дети».

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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