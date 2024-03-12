Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева выступит на шестом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию

Медведева выступит на шестом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева станет хедлайнером шестого этапа «Битвы школ».

Соревнования пройдут 31 марта в центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве. К участию приглашены спортсмены из 10 школ фигурного катания, имеющие I и II юношеский разряд, а также I и II спортивный разряд.

«Я очень рада, что формат «Битвы школ» прижился, ведь подготовка юных спортсменов к крупным соревнованиям очень важна. Мне очень нравится ощущать себя частью этого большого турнира и выступать неким мотиватором для ребят. А ещё я ловлю себя на мысли, что где-то здесь, возможно, находится будущий чемпион мира или Олимпийских игр, и это вызывает очень классные ощущения», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Материалы по теме
Трусова выступит на пятом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию вместо Загитовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android