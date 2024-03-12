Нугуманова — о «Русском вызове» — 2025: буду подавать заявку, не примут, я расстроюсь

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о желании поучаствовать в турнире шоу-программ «Русский вызов» в 2025 году.

«На турнир шоу-программ я заявку не подавала. Насчёт участия в соревнованиях – может быть. Я пока думаю. Желание есть, очень большое. В следующем году буду отправлять заявку на «Русский вызов», говорю сейчас. Если её не примут, я расстроюсь. У меня уже есть идеи, не буду их рассказывать, но в следующем году я 100% буду отправлять заявку. Сейчас пока что не знаю, что будет в межсезонье по шоу. Но вы меня скоро увидите», – приводит слова Нугумановой Sport24.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» проходил 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Победу второй год подряд одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.