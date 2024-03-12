Пётр Гуменник подвёл итоги сезона-2023/2024: буду стараться прогрессировать дальше

Фигурист Пётр Гуменник, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, один из лидеров сезона-2023/2024, поделился впечатлениями от прошедшего сезона и рассказал об ожиданиях от следующего.

«Закончился последний турнир, а с ним и сезон. Как вам номер (на турнире шоу-программ «Русский вызов»?)

Я хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания России за большое количество интересных стартов, развитие нашего вида спорта и возможности для спортсменов. Хочу сказать спасибо моей самой лучшей тренерской команде во главе с Вероникой Анатольевной Дайнеко за труд, моим хореографам Николаю Морошкину и Даниилу Глейхенгаузу, которые помогли мне раскрывать новые образы, увидели мои сильные стороны, Тамаре Николаевне (Москвиной) за мудрые советы, помощь и все ресурсы. Я благодарю журналистов, СМИ, в особенности Первый канал за освещение всех событий, что помогает развитию спорта. Также я благодарен моей большой семье, всем моим родным.

Хочу поблагодарить спортсменов-фигуристов за конкуренцию и постоянные вызовы, за развитие, которое всегда заставляет стремиться вперёд.

Но самое главное, спасибо моим болельщикам! Без вас этот зрелищный вид спорта теряет смысл. В следующем сезоне буду стараться прогрессировать дальше», — написал Гуменник в своих социальных сетях.