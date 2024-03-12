Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Лидия Плескачёва выполнила четверной тулуп на тренировке

Видео: Лидия Плескачёва выполнила четверной тулуп на тренировке
Комментарии

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров, а также участница Кубка Первого канала 2024 года Лидия Плескачёва исполнила четверной тулуп на тренировке. Спортсменка выложила видео в своих социальных сетях.

Напомним, недавно в интервью «Чемпионату» фигуристка рассказала, что стремится выучить больше элементов ультра-си. До этого Плескачёва владела только тройным акселем, успешное исполнение которого и помогло ей победить на первенстве России. А в произвольной программе на Кубке Первого канала спортсменка впервые на соревнованиях исполнила два тройных акселя — один сольно, другой в каскаде с двойным тулупом.

Сегодня, 12 марта, у Плескачёвой впервые получился четверной тулуп, который она пыталась сделать несколько месяцев.

Материалы по теме
«Хочу выучить больше элементов ультра-си». Знакомимся с сенсацией первенства России!
Эксклюзив
«Хочу выучить больше элементов ультра-си». Знакомимся с сенсацией первенства России!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android