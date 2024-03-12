Синицына ответила на обвинения, что синие ногти не соответствуют образу Тани Савичевой

Бронзовый призёр чемпионата России – 2024 19-летняя российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала обвинения зрителей, которые смотрели турнир шоу-программ «Русский вызов», проходивший 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, касательно несоответствия цвета ногтей спортсменки и мрачной теме её выступления.

«Раньше люди за ногтями не следили, я подумала, что синий цвет такой нейтральный… Промах небольшой», — сказала Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, победу в турнире одержал Алексей Ягудин, второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье место, исходя из голосования жюри, разделили несколько участников — Ксения Синицына, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов и Мария Петрова. Кроме того, многие спортсмены стали обладателями специальных призов в разных номинациях.