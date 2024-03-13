«Один вопрос: а за сколько продаст картину?» Боброва и Журанков оценили прокат Кондратюка

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков поделились впечатлениями от номера чемпиона Европы Марка Кондратюка в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, номер спортсмена понравился не только публике, но и членам жюри — он получил специальные призы от Сергея Безрукова и Виктории Исаковой.

Боброва: Я ожидала, что он что-то такого плана сделает. Сама по себе постановка чётко Авербуха, это видно, прослеживается, и ему очень идёт. На генпрогоне я видела немного другую картинку. Он катал просто в белой рубашке. Я была уверена, что он как-то будет рубашку использовать. Я была уверена, что он испачкается, где-то об себя вытрет… А он вышел в свитере, рукава которого ему мешали. Он там один раз рукавом, как кистью провёл, и всё. То есть он это не обыграл. И, ну вот, картина. В конце номера улыбнулись с теми, с кем рядом сидели и смотрели: а за сколько продаст картину?

Журанков: На самом деле идея классная. Идея не новая. Это муки художника, это переживания художника, это муки творчества. И книги написаны, и фильмы сняты, и теоретическая литература есть, много чего. Но! Вот почему это у меня нет его в тройке. Объясню. Оригинальная идея, да. Режиссёрски номер сделан. Артистизм — не 10, но очень хорошо. Хореография — интересные вещи были, но тема не раскрыта. Совершенно. Потому что в начале звучит баянист Айдар Гайнулин, и он звучит очень по-французски. И для меня это художник с Монмартра. Это художник, который может быть где угодно, у него нет национальности. Это испанский художник, это муки Пикассо, это… Я не знаю, это китайский художник, который тоже испытывает эти муки творчества. Где здесь русская тема? Вот что для меня, к сожалению, этот номер не подняло в топ.