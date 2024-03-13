«Я б в жюри даже Сихарулидзе посадил». Журанков — о судьях турнира по шоу-программам

Спортивный журналист Андрей Журанков поделился впечатлениями от состава жюри на турнире шоу-программ «Русский вызов». По мнению специалиста, в следующем году организаторам стоит приглашать людей, в большей степени связанных с фигурным катанием, а не только представителей разных видов искусства.

Журанков. Рамиль Мехдиев, человек нам хорошо знакомый, из мира балета, хореографии, и работает в фигурном катании, между прочим. Для меня это фигура, которая и должна там находиться. Потому что он и в балете, танце, и знает, что такое работать на льду. Для меня из этого жюри – Эйфман, Сигалова, Кимин Ким. Кимин Кима можно менять на любого балетного.

Боброва. На Полунина. И он связан с фигурным катанием.

Журанков. И мы даже знаем через кого (улыбается). Как вариант. Дальше – Тарасова или Чайковская должны быть в жюри. Если Лёша Тихонов не катается, для меня это тот человек, взгляд которого на фигурное катание очень серьёзный, глубокий и аргументированный. Для меня Тихонов – это член жюри, для меня Рамиль Мехдиев – это член жюри. Для меня Игорь Бобрин, который создал театр ледовых миниатюр, – это член жюри. Или Наталья Бестемьянова, его супруга, которая с ним вместе в этом театре работала. Туда же могут войти Людмила Власова, балерина Большого театра, проработавшая хореографом с огромным количеством фигуристов. Катя Гордеева – тоже вижу в этом жюри, имеет карьеру как любительскую, так и профессиональную. Я бы туда даже Сихарулидзе посадил. Этот человек – олимпийский чемпион, его артистичность не вызывала никогда никаких вопросов, это харизматик-пара – Бережная/Сихарулидзе. Почему нет?