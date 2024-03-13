Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боброва предположила, почему номер Муравьёвой вырезали из эфира Первого канала

Боброва предположила, почему номер Муравьёвой вырезали из эфира Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва предположила, почему Первый канал вырезал из эфирной сетки номер вице-чемпионки России Софьи Муравьёвой, который спортсменка показала в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, выступление фигуристки было посвящено трагической истории жизни Сергея Гринькова. За него Муравьёва получила специальный приз от Кимин Кима.

Екатерина. Как это было на генеральной репетиции? Я видела этот номер впервые, не знала, о чём он. У неё по задумке постановщика был ещё пьедестал, потом от него отказались. Она стояла на первом месте с кем-то, толпа людей фотографировала, при этом на экране ничего не показывалось. Они сошли с пьедестала, он остался в толпе, и она начала кататься. Я подумала, что она, наверное, катает про славу, вот ты сошёл с пьедестала, а победа там осталась, у меня уже полёт фантазии начался, потому что я не понимала, что человек катает. Потом появляется Катя Гордеева. И я начинаю отматывать назад и догадываться. Что ж они вначале никак не показали какое-нибудь видео с Гриньковым? Ну если не картинку, то возьмите самые известные костюмы Кати и Сергея, у меня бы это, наверное, сошлось как-то. И я так расстроилась: идея-то классная, но как-то недоиграно. И на этом всё закончилось. Именно поэтому, наверное, Первый канал вырезал её из телеэфира. Первый канал-то тоже всё это видел. Потом они внесли какие-то изменения и вроде как в совокупности вышло: было начало, было понятно, что это про Гордееву и Гринькова. Очень много комментариев, что это спекуляция. Но, ребят, это тоже «За верность памяти», не только номера про войну. Единственный момент: она одиночница…

Андрей. Мне не хватило парного катания. Я понимаю, что она катала не про это, но хореография должна быть выразительной, она должна отражать идею. Мне не хватило воспоминаний о парном катании. Катя-то с малолетства в паре с Серёжей стояла, она всю жизнь в этой паре, и вот она осталась одна. Всё. Но идея гениальная.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android