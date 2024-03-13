Боброва предположила, почему номер Муравьёвой вырезали из эфира Первого канала

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва предположила, почему Первый канал вырезал из эфирной сетки номер вице-чемпионки России Софьи Муравьёвой, который спортсменка показала в рамках турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, выступление фигуристки было посвящено трагической истории жизни Сергея Гринькова. За него Муравьёва получила специальный приз от Кимин Кима.

Екатерина. Как это было на генеральной репетиции? Я видела этот номер впервые, не знала, о чём он. У неё по задумке постановщика был ещё пьедестал, потом от него отказались. Она стояла на первом месте с кем-то, толпа людей фотографировала, при этом на экране ничего не показывалось. Они сошли с пьедестала, он остался в толпе, и она начала кататься. Я подумала, что она, наверное, катает про славу, вот ты сошёл с пьедестала, а победа там осталась, у меня уже полёт фантазии начался, потому что я не понимала, что человек катает. Потом появляется Катя Гордеева. И я начинаю отматывать назад и догадываться. Что ж они вначале никак не показали какое-нибудь видео с Гриньковым? Ну если не картинку, то возьмите самые известные костюмы Кати и Сергея, у меня бы это, наверное, сошлось как-то. И я так расстроилась: идея-то классная, но как-то недоиграно. И на этом всё закончилось. Именно поэтому, наверное, Первый канал вырезал её из телеэфира. Первый канал-то тоже всё это видел. Потом они внесли какие-то изменения и вроде как в совокупности вышло: было начало, было понятно, что это про Гордееву и Гринькова. Очень много комментариев, что это спекуляция. Но, ребят, это тоже «За верность памяти», не только номера про войну. Единственный момент: она одиночница…

Андрей. Мне не хватило парного катания. Я понимаю, что она катала не про это, но хореография должна быть выразительной, она должна отражать идею. Мне не хватило воспоминаний о парном катании. Катя-то с малолетства в паре с Серёжей стояла, она всю жизнь в этой паре, и вот она осталась одна. Всё. Но идея гениальная.