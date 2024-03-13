«Эти парты его перекатали, а Марк Бернес его перепел». Журанков — о шоу-номере Семененко

Спортивный журналист Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о номере двукратного чемпиона России Евгения Семененко на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Екатерина. Здесь очень тонкий момент: кого он играет? Память, журавля, учителя? Катался хорошо, эмоционально, взяли они эту идею, музыка беспроигрышная.

Андрей. Вот! Мы на пару с женой родили эту формулировку, потому что жена сказала: «Эти парты его перекатали», а я сказал: «И Марк Бернес его перепел». Он не смог их перекатать.

Екатерина: Нельзя перегружать сцену. Сцена была перегружена. Он и катание не мог показать, потому что ему это мешало. Но идея того не стоила. Слишком много всего на льду, и ты уже не замечаешь фигуриста.

Напомним, по итогам турнира спортсмен получил специальный приз от Аиды Гарифуллиной.