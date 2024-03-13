Экс-партнёр Худайбердиевой начал работать с первым тренером Анны Щербаковой

Российский фигурист Андрей Филатов, работавший в паре с Елизаветой Худайбердиевой до конца сезона-2019/2020, начал сотрудничать с Оксаной Булычёвой — первым тренером олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Об этом рассказала танцевальный тренер Мария Боровикова.

«Нужно было долго ждать документы из другой страны, Андрей решил не ждать. Сейчас он работает ледовым хореографом в команде Оксаны Булычёвой», — приводит слова Боровиковой «Матч ТВ».

Известно, что причиной завершения карьеры Филатова является то, что он долго не мог найти партнёршу после распада дуэта с Худайбердиевой. Встав в пару с фигуристкой, с которой хотел выступать за другую страну, он передумал из-за волокиты с документами.

Отметим, что Булычёва тренировала Щербакову с 2007 по 2013 год.