«Что может быть ещё более русского?» Боброва и Журанков оценили Фролову на шоу-турнире

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков оценили номер серебряного призёра Спартакиады сильнейших 2024 года Анны Фроловой, показанный на турнире шоу-программ «Русский вызов». Напомним, по итогам турнира фигуристка получила специальный приз от Аллы Сигаловой.

Боброва. Аня Фролова. Честно, мне очень понравилось её катание, я хочу видеть у неё произвольную программу под балет.

Журанков. Да, я хочу вообще видеть балет в исполнении. Это как Синицына в этом сезоне была абсолютно разной и в программах, и здесь на турнире шоу-программ с этим номером, посвящённом детям блокады, так и Фролова по всему сезону была суперразная. На «Русском вызове» она балетная, Царевна-Лебедь. А что может быть ещё более русского? Это абсолютно русский образ, Царевна-Лебедь. Это белая, красивая, сильная птица. Это красивая, плавная, плывущая женщина. Это красивая, сильная, плывущая по волнам история России. Вот для меня Анна Фролова в этом номере просто от начала до конца раскрыла тему. Абсолютно. 20 баллов из 10.