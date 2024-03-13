Журанков об Алиеве на шоу-турнире: Безруков ничего не понял в этом номере, зная Высоцкого

Ведущие подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков назвали номер чемпиона России и Европы Дмитрия Алиева на турнире шоу-программ «Русский вызов» одним из лучших, тем самым не согласившись с мнением народного артиста России Сергея Безрукова, сидевшего в жюри. Напомним, что Безруков раскритиковал выступление Алиева, из-за чего был освистан залом.

Боброва.100% от меня ему приз за актёрское мастерство. У меня по этому критерию в фаворитах Алиев, Петрова и Тихонов, но, так как Петрова и Тихонов у меня ушли на первое место, а я как бы хочу судить по правилам, я не могу больше Петровой и Тихонову давать призы. Поэтому Димке Алиеву у меня идёт приз за актёрское мастерство.

Журанков. У меня Петрова и Тихонов — первые, и я потом, пересмотрев ещё раз номер Алиева в третий раз, тоже поставил его для себя на первое место. Во-первых, потому что Безруков ничего не понял в этом номере, зная Высоцкого.

Ребят, Алиев катал маленького человека. Он катал маленького советского человека. Этот образ, по которому мы в школе писали сочинения. Это литература XIX века, это литература ХХ века. И он катал человека, который… Ну где эта птица счастья, где эта удача, где эта моя жизнь? Ведь я же могу! Во мне силы несусветные, как говорит Печорин у Лермонтова в «Герое нашего времени», но я не могу их реализовать.

Боброва. Это один из тех немногочисленных номеров, в котором у меня также всё совпало: костюм, актёрское мастерство, задумка, элементы, чистота исполнения. Элементы были сложные. Сальто. Поэтому, Дима, спасибо, браво.

Журанков. Браво, и тема раскрыта на 100%.