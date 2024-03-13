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Анна Щербакова и Егор Гончаров стали лучшими в ритм-танце на Кубке Федерации

Анна Щербакова и Егор Гончаров стали лучшими в ритм-танце на Кубке Федерации
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В ледовом дворце «Айсберг» (посёлок Сириус) танцевальные дуэты представители свои ритм-танцы в рамках финала Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации) по фигурному катанию. Лидерство в соревнованиях захватили Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Фигурное катание. Всероссийские соревнования «Кубок Федерации». Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва) – 73,11 балла.
2. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) – 71,94.
3. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин (Москва) – 70,28.
4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Москва) – 62,81.
5. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков (Москва) – 61,81.
6. Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Москва) – 61,20.

Произвольный танец фигуристы представят завтра, 14 марта. Начало соревнований – в 14:00 мск.

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