«А что не так она сказала?» Рудковская — про слова Тарасовой в адрес Тутберидзе

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о возможном получении Камилой Валиевой таблетки с допингом от её тренерского штаба.

«А что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?» — приводит слова Рудковской «РБК-Спорт».

Напомним, ранее в выпуске программы «Жизнь и судьба» Тарасова заявила, что допинг не может попасть в организм спортсмена без помощи тренерского штаба. Сегодня, 13 марта, на это заявление отреагировала Этери Тутберидзе, указав Тарасовой на необходимость извинений за эти слова перед ней и её тренерским штабом.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.