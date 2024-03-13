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«А что не так она сказала?» Рудковская — про слова Тарасовой в адрес Тутберидзе

«А что не так она сказала?» Рудковская — про слова Тарасовой в адрес Тутберидзе
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о возможном получении Камилой Валиевой таблетки с допингом от её тренерского штаба.

«А что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?» — приводит слова Рудковской «РБК-Спорт».

Напомним, ранее в выпуске программы «Жизнь и судьба» Тарасова заявила, что допинг не может попасть в организм спортсмена без помощи тренерского штаба. Сегодня, 13 марта, на это заявление отреагировала Этери Тутберидзе, указав Тарасовой на необходимость извинений за эти слова перед ней и её тренерским штабом.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

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