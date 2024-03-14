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Финал Гран-при России среди юниоров, девушки: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров девушки-одиночницы представят свои короткие программы. Начало прокатов — в 17:20 мск.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров, Сочи.

Девушки. Список участниц:

1. Маргарита Базылюк (Москва).

2. Алёна Принева (Москва).

3. Варвара Кравчина (Москва).

4. Алиса Двоеглазова (Москва).

5. Алиса Юрова (Липецкая область).

6. Полина Тихонова (Москва).

7. Милана Лебедева (Москва).

8. Мария Мазур (Москва).

9. Агата Петрова (Санкт-Петербург).

10. Екатерина Ципухина (Нижегородская область).

11. София Дзепка (Москва).

12. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург).

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров завершится завтра, 15 марта.

Трансляции соревнований покажет официальный сайт Первого канала.