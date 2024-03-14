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Финал Гран-при России среди юниоров, юноши: во сколько КП, участники, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров сезона-2023/2024 юноши покажут короткие программы. Начало прокатов — в 19:00 мск.

Публикуем список участников:

Первая разминка

1. Максим Автушенко.

2. Никита Малютин.

3. Кирилл Кропылев.

4. Иван Рамзенков.

5. Николай Угожаев.

6. Арсений Федотов.

Вторая разминка

7. Илья Строганов.

8. Вадим Воронов.

9. Марк Лукин.

10. Эдуард Карартынян.

11. Макар Пузин.

12. Лев Лазарев.

Произвольная программа среди юношей запланирована на 15 марта.

Напомним, Кубок федерации (финал Гран-при России среди юниоров) проходит с 13 по 15 марта 2024 года в олимпийском ледовом дворце «Айсберг» (федеральная территория Сириус).

Трансляции соревнований покажет официальный сайт Первого канала.