Александра Трусова получила от «Чемпионата» премию «Королева фигурки»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова получила награду от «Чемпионата» в честь победы в народном голосовании «Королева фигурка».

Напомним, в конце 2023 года «Чемпионат» подвёл итоги голосования среди болельщиков, которое длилось месяц. Читатели портала признали именно Трусову «Королевой фигурки». Александра получила 44,3% голосов (7001 в штуках). В активе её ближайшей преследовательницы Камилы Валиевой 26,1% (4119 голосов).

Сегодня, 14 марта, Трусова приняла заслуженную награду из рук главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина. Торжественное мероприятие прошло в MJ Hall.

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, имеет в своём активе золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу со взрослого ЧМ-2021.Последним на данный момент соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где Трусова заняла второе место.

Напомним, Трусова стала первой, кому удалось на взрослых соревнованиях исполнить четверные флип, тулуп и лутц. Сделав это, она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.