Трусова: в ресторанах ем, что хочу. У меня всегда хорошие дни

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих предпочтениях в ресторанной пище.

«Что заказываю в ресторане в хороший день? У меня всегда хорошие дни. Я всегда ем, что хочу. Могу съесть стейк или пасту. Пельмени (смеётся). Не вместе? По отдельности, конечно», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.