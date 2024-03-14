Трусова — об учёбе на журфаке: очень много нужно читать, мне это непривычно

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова ответила фанатам, любит ли читать книги.

«Сейчас я читаю только то, что говорят в институте. Как учёба на журфаке? Хорошо, но сложно. Очень много нужно читать, мне это непривычно. Интересно всё, что связано именно с журналистикой, интересно узнавать всё это изнутри», — сказала Трусова на паблик-токе «Чемпионата».

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, выигрывала золото ЧР-2022, две золотые медали юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре., Трусова заняла на этом этапе второе место.