Лазарев оценил свой прокат в финале юниорского Гран-при России

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал своё выступление в короткой программе в рамках финала Гран-при России – 2023/2024 среди юниоров («Кубок Федерации»). Спортсмен стал лидером по итогам прокатов. Арбитры присудили Лазареву 89,46 балла.

«Я считаю, что прокатал довольно хорошо, по оценкам это мой лучший результат в сезоне. Я очень доволен своим прокатом. Настраивался как обычно, никаких изменений не было. Уверенности стало намного больше. Без разницы, какой стартовый номер, стараюсь собраться катать любым», — сказал Лазарев в интервью ТАСС.

Промежуточное второе место занял Николай Угожаев. Основной фаворит соревнований, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов по итогам КП стал третьим.