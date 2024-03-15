«Это из области фантастики». Загитова — о прыжке в пять оборотов

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова высказалась о сложности пятерных прыжков в фигурном катании.

«Станет ли обычным элементом прыжок в пять оборотов? Это из области фантастики, серьёзно. Но многие думали, что и тройные прыжки невозможно прыгать, поэтому кто знает. Возможно всё.

Возможно ли это физически? На самом деле это очень травмоопасно, но я думаю, что кто-то из наших мужчин обязательно это попробует. Ну и девочки у нас боевые, не знаю, кто первый сможет прыгнуть», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, Загитова не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. На счету российской спортсменки золото Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и серебро Игр в командном турнире, а также победа на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.