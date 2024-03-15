Финал Гран-при России среди юниоров, девушки: во сколько ПП, где смотреть

Сегодня, 15 марта, в Сочи на финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров девушки-одиночницы представят свои произвольные программы. Начало прокатов запланировано на 15:25 мск.

После выступлений с короткой программой лидером соревнований является московская фигуристка София Дзепка, получившая от судей 74,03 балла. Второе место после КП занимает спортсменка Алиса Двоеглазова из Москвы. Фигуристка набрала 73,58 балла. Тройку лидеров замыкает фигуристка Алёна Принева из Москвы, получившая 72,48 балла.

Напомним, финал Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 среди юниоров завершится сегодня, 15 марта.

Трансляции соревнований можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала.