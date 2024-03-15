Танцоры Каташинские — о шоу-турнире: победа Ягудина — это добрая, классная традиция

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о победе олимпийского чемпиона Алексея Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Начнём с того, что в этом году победителем уже традиционно стал Алексей Ягудин. Это такая добрая, классная традиция этого мастодонта, стать хедлайнером этого турнира. Я думаю, для всех участников он является эталоном. Всё-таки это турнир среди сильнейших, сложно сравнивать уровень мастерства участников, потому что Ягудин — это такой high level, который даже в мире сложно кому-то оправдать.

Хочется отметить, что мы очень классно начинаем продвигать наши традиции, и ключевым стало, что номера ставились в особенном ключе русской традиции, люди подключали туда не только свои идеи, но и придерживались истории российской культуры. Конечно, для зрителя это намного ближе. И наконец-то мы живём не просто прошлой культурой — Золотой век, Серебряный век, но и захватываем новую историю, которую, возможно, в будущем будем называть Платиновым веком», — сказала Каташинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Кто-то называет этот турнир по шоу-программам культовым, я, честно говоря, хотел бы присоединиться к этим словам. Моя ученица была на этом турнире, видела всё воочию и приехала с большими впечатлениями, была вдохновлена многими шоу-программами. А ещё хочу отметить, что название «Русский вызов» очень хорошо подходит к этому турниру, потому что мы, русские спортсмены, если за что-то берёмся, то делаем это лучше всех», — отметил Каташинский.