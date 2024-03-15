Каташинский: выступление Домниной и Костомарова трогает душу и удивляет каждый раз

Чемпион мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий Каташинский рассказал о номере, который тронул его больше всего на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Безоговорочно выступление Оксаны и Романа — это то, что трогает душу и удивляет каждый раз, когда они выходят на лёд. Здесь без комментариев. Мне понравилось драматическое обыгрывание Лизы в этот раз. У нас с Мариной на Dance Революции был случай, когда мы поставили на сцену рояль, и Сигалова потом сказала: «А зачем рояль, а где он был?» Они всегда просят обыграть смысл предмета, который вы вытащили на площадку. Мне кажется, Лизе это удалось, потому что было понятно, почему она сидит за столом, что она делает — ясная картина была», — сказал Каташинский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.