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Танцоры Каташинские назвали, истории каких фигуристов было бы интересно перенести на лёд

Танцоры Каташинские назвали, истории каких фигуристов было бы интересно перенести на лёд
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Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о том, истории каких фигуристов было бы интересно перенести на лёд в виде номера.

«У Тотьмяниной и Маринина очень сильная история. Это можно было бы обыграть невероятно. И это очень классная преемственность, обычно такие памятники делают после жизни каких-то выдающихся людей, а это была бы такая добрая классная традиция – восхвалять людей при жизни. Эту славу и почёт в моменте здесь и сейчас им отдавать, чтобы они набирались ещё больше сил и могли на этой энергии делать благие дела для спорта. Спортсмен жив, пока его помнят», — сказала Каташинская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Историю Елены Бережной ещё можно было бы интересно обыграть», — отметил Каташинский.

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