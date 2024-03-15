«Отвлекалась много». Базылюк — о неудаче в короткой программе в финале ГП России у юниоров

Российская фигуристка Маргарита Базылюк, действующая чемпионка России среди юниоров, рассказала, почему неудачно выступила в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров. После проката спортсменка шла на последнем месте, но благодаря хорошему выступлению в произвольной программе забрала серебро турнира.

«Просто не собралась, наверное, отвлекалась в программе много. Вообще, хорошо выступать первой, ты всё своё откатал и ушёл. Чувствую ли моральные и физические силы? Да. Просто хороший сезон был, получилось показать то, что я катаю на тренировках.

Сейчас не получилось показать, немного расстроена, что так всё сложилось, буду продолжать стараться сделать свой максимум, вообще делать всё на 100%, даже ещё лишних 10 можно прибавить. Хочу, чтобы я делала на 110%, буду стараться выступать всё стабильнее в следующем сезоне.

Запомнился чистый прокат на первенстве России. В следующем сезоне пожелала бы себе меньше волноваться, выходить с пустой головой», — приводит слова спортсменки ТАСС.