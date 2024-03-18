Соловьёв — о программах в группе Гачинского: не слышим музыку до начала постановки

Российский фигурист, призёр этапов Гран-при России среди юниоров Семён Соловьёв рассказал о том, кто предлагает музыку для их программ.

«Мы не слышим музыку до начала постановки, всё – инициатива тренерского штаба. Артур Андреевич примерно понимает, догадывается, что может мне подойти и понравиться, и он всегда попадал. Кроме программы про индейца. Ему просто понравилась музыка, он посмеялся и сказал: «Ставим» (улыбается). Это было ещё в тот сезон, когда я на Мемориале Жука третье место занял», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

18-летний Семён Соловьёв — призёр этапов Гран-при России среди юниоров. Спортсмен тренируется в СШОР «Звёздный лёд» и является учеником призёра чемпионата мира Артура Гачинского.