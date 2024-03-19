Аделия Петросян — об итогах сезона: довольна тем, что не понизила планку

Чемпионка России в женском одиночном катании, фигуристка Аделия Петросян подвела итоги минувшего сезона. Спортсменка отметила важность того, что её соревновательная программа не была облегчена.

«Довольна тем, что не понизила планку, не облегчила контент. Ну и самое главное, что не пропустила ни одного старта в этом сезоне — для каждого спортсмена это очень важно», — сказала Петросян в интервью «РИА Новости».

Аделия Петросян является победительницей Спартакиады сильнейших — 2024, двукратной чемпионкой финала Гран-при России. Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.