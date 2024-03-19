Аделия Петросян назвала любимое литературное произведение

Чемпионка России в женском одиночном катании, фигуристка Аделия Петросян поделилась тем, какое литературное произведение считает важным для себя. По словам спортсменки, таковым является роман-эпопея писателя Льва Толстого.

«Какая книга для меня наиболее знаковая? «Война и мир» гениальное произведение, тут мои комментарии излишни. Мне очень близок образ Наташи Ростовой, её чувства. Люблю стихи Цветаевой и Ахматовой, недавно прочла «Реквием» Ахматовой — такой осадок остался после прочтения. Ком в горле», — сказала Петросян в интервью «РИА Новости».

Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.