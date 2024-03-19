Петросян: с «Джексоном» я пока не расстаюсь, ещё целый месяц буду катать эту программу

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о судьбе программы «Джексон», с которой она выступала в минувшем сезоне. По словам спортсменки, номер ещё можно будет увидеть в рамках ледовых шоу команды Этери Тутберидзе.

«Плана такого нет, потому что нам каждый год всё-таки меняют программы. Но с «Джексоном» я пока не расстаюсь, потому что у нас ещё целый месяц ледовые шоу команды Этери Тутберидзе, где я буду катать эту программу. Так что зрители её ещё увидят.

Сделаю ли из этой программы гала-номер для показательных? Не исключено. Нужно обсудить с тренерами», — приводит слова Петросян «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.