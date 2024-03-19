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«Большой ошибкой было то, что судьи не знали правил». Савосин — о турнире шоу-программ

«Большой ошибкой было то, что судьи не знали правил». Савосин — о турнире шоу-программ
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Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин высказался о работе судей на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Наверное, надо немножко поменять судейский состав. Однозначно должны быть судьи, связанные с фигурным катанием, помимо приглашённых гостей. Но на прошедшем турнире, наверное, большой ошибкой было всё-таки то, что судьи не знали правил, то есть они сами не понимали, как должны оценивать», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, победу на турнире шоу-программ «Русский вызов» второй год подряд одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, выступивший под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского. Соревнования прошли 9 марта в Санкт-Петербурге.

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