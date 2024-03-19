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«Одиночники ужаснутся». Савосин ответил, сколько четверных прыжков делает за тренировку

«Одиночники ужаснутся». Савосин ответил, сколько четверных прыжков делает за тренировку
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Двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России, вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года 24-летний российский фигурист Роман Савосин рассказал о количестве четверных прыжков, которые выполняет за тренировку.

«Если посмотрят одиночники, они, наверное, ужаснутся, потому что четверной я сделаю раз, ещё один раз и в программе. Три раза. Наверное, девчонки Тутберидзе ужаснутся (смеётся). Возможно, из-за возраста я сейчас стараюсь свой подход искать, как мне будет лучше. Я понимаю, что такой вариант идеальный, лучше немного прыгнуть, как можно меньше, возможно, и тренироваться где-то поменьше. Саша Самарин закончил, Дима Алиев у нас, получается, самый старший будет, и дальше иду я. Причём мы одного года с ним», — сказал Савосин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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